Sommerferien in der Region – Was Touristen nach Winterthur zieht Das Technorama, die Kunst oder doch die gute Zugverbindung zum Rheinfall? Reisende erzählen, was ihnen an der Stadt gefällt. Andrea Thurnherr , Nina Thöny

«Die sechstgrösste Stadt der Schweiz wartet mit der grössten zusammenhängenden Fussgängerzone Europas auf.» So bewirbt Schweiz Tourismus Winterthur auf seiner Website. Foto: Madeleine Schoder

«Winterthur ist eine typische Städte-Destination für verlängerte Wochenenden. Das ist in Hamburg, Strassburg oder Milano nicht anders», sagt Markus Gilgen, Leiter Tourismus vom House of Winterthur, auf Anfrage. Ein Blick auf die Übernachtungszahlen von Winterthur verrät aber: Bei jährlich etwas mehr als 200’000 Logiernächten vor Corona wären St. Gallen oder das deutsche Mülheim an der Ruhr realistischere Vergleichsstädte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Im vergangenen Jahr brach das Geschäft gemäss Zahlen des Bundesamts für Statistik um mehr als die Hälfte ein: Winterthur verzeichnete noch rund 97’000 Logiernächte. Je nach Verlauf der Pandemie in der zweiten Jahreshälfte dürften die Zahlen in diesem Jahr besser ausfallen. Von Januar bis Mai verzeichnete das House of Winterthur bereits 70’000 Logiernächte.