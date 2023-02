Der Fall schlägt hohe Wellen: Das Mail mit einer schlechten Qualifizierung einer Mitarbeiterin ging aus Versehen an alle Angehörigen eines Bundesinstituts. Seither ist das Arbeitsklima vergiftet. Der Organisationspsychologe Christian Fichter ist Forschungsleiter an der Kalaidos-Fachhochschule und Autor eines E-Mail-Knigge. Er erklärt den richtigen Umgang mit solchen Mail-Fails.

Was ich bei so einem wichtigen Mail zusätzlich machen würde: das Mail als Entwurf speichern, mit leerem «an:»-Feld, und dann warten. Eine Stunde oder besser noch einen Tag. Meist sieht die Welt dann anders aus. Und wenn nicht, so kann ich mir meines Mails umso sicherer sein.

Sind solche Vorkommnisse Zufall, oder haben sie mit Organisationskultur zu tun?

Es fällt mir schwer, hier an einen Zufall zu glauben. Es werden jeden Tag Mails an falsche Adressaten verschickt, aber nicht jeden Tag wird so viel Schmutz an die Oberfläche gespült. Ich kann von aussen keine Diagnose stellen, aber es ist anzunehmen, dass hier mehr dahintersteckt als nur ein einmaliges Versehen.