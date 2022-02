Kolumne «Lomo» – Was tun mit Masken? Die Einsatzmöglichkeiten von Masken sind längst nicht ausgereizt. Nicht nur im Kino gäbe es noch manch rentable Nische. Johannes Binotto

Würde die Maske etwas voluminöser zugeschnitten, liesse sie sich beispielsweise mit Popcorn füllen. So könnten Kinobesucherinnen und -besucher knabbern, ohne sich die Maske nonstop auf- und absetzen zu müssen. Foto: Iris Andermatt

Was tun mit Masken? Wenn ich Pech hab, dann ist bei uns schon bald Schluss mit Maskenpflicht. Ich sag «Pech» nicht etwa, weil ich selber so gern Maske trage oder weil ich aus medizinischen Überlegungen gegen eine allfällige Aufhebung wäre. Nein, Pech wäre das, weil ich nämlich jetzt erst herausgefunden hab, was man mit den Masken eigentlich anfangen könnte.

Ich sass mit meiner Frau im Kino, und wir überlegten, wie man wohl am unanstrengendsten und zugleich epidemiologisch rücksichtsvollsten Popcorn isst. Die ganze Zeit die Maske auf- und absetzen nervt, sie einfach immer untenzulassen, ist aber auch daneben. Da kam meine Frau auf die glänzende Idee, dass man sich die Tüte Popcorn ja auch einfach in die Maske leeren könnte. So liesse sich, ohne die Maske auf- und abzusetzen, nonstop knabbern, und man hätte erst noch die Hände frei.

Das System, so fiel mir ein, wird ja bereits mit grossem Erfolg bei Pferden in Form des Hafersacks angewendet. Wahrscheinlich wäre es dann aber sinnvoll, auch unsere Hygienemasken etwas voluminöser zuzuschneiden, damit sie Platz nicht nur für Mund und Nase, sondern auch für den Snack der Wahl hätten. Man könnte unterschiedliche Modelle anbieten, was sicher auch der Textilindustrie gefiele, die ihre Masken dann nicht mehr nur mittels unterschiedlicher Aufdrucke, sondern auch hinsichtlich des Anwendungsbereichs diversifizieren könnte.

Es gäbe Modell Salznüssli, Modell Pommes Chips oder auch Modell Kebab mit extra viel Stauraum und einer Maskeninnenseite mit idealem Gleitkoeffizient für Joghurtsauce. Auch Alkoholika könnten so ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko konsumiert werden, indem man sich den Gin Tonic statt ins Glas ganz einfach in die Maske mit flüssigkeitsdichter Extraausbuchtung giessen würde. So stünde einem der Drink laufend an der Unterlippe, und man könnte nippen, ohne Angst haben zu müssen, dabei zu kleckern.

Ich glaube, der Getränkekonsum liesse sich so sogar noch steigern, weil einem das Getränk ja ohnehin schon von selbst in den Mund flösse. Würde bei der Maske durchsichtiges Material verwendet, hätte der Barkeeper zugleich immer auch den Füllstand im Blick. Ich glaub, da tut sich ein Markt auf. Wenn Sie mich also auch nach der Pandemie mit Maske in der Stadt sehen, dann hat das möglicherweise gar keine gesundheitlichen Gründe. Vielleicht esse ich nur grad ein Stück Hackbraten mit einem Bier dazu.

