Schweizer Grossbanken-Fusion – Ein neues Szenario für UBS-CS macht die Runde Das Inlandgeschäft der beiden Banken zusammenführen und separat an die Börse bringen: Was bringts? Eine Auslegeordnung mit Experten. Lea Fäh

Eine schärfere Regulierung könnte für UBS teuer werden. Grund genug für eine separate Schweizer Bank? Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Leaks an die Medien nehmen zu. Fast täglich gibt es neue Indiskretionen zur Integration von CS in UBS. Dazu hat sich jüngst eine Spekulation um einen andersgearteten Börsengang (IPO) gesellt: Nicht CS Schweiz soll abgespalten werden, sondern das kombinierte Schweizer Geschäft aus UBS und CS. Nach diesem Szenario wird zuerst das Inlandgeschäft der beiden Grossbanken zusammengeführt und danach als UBS/CS Schweiz separat an die Börse gebracht.