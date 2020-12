Neue Virus-Variante in England – Was über das mutierte Coronavirus bekannt ist Varianten des Corona-Erregers sind nicht ungewöhnlich. Doch «VUI-202012/01» ist offenbar viel ansteckender als das bisher gängige Virus. Was diese Mutation von anderen unterscheidet. Christina Berndt

Die Fallzahlen in London konnten nicht verringert werden. Steckt die höhere Ansteckungsgefahr durch die Mutation dahinter? Foto: Alberto Pezzali (Keystone)

In England geht ein mutiertes Coronavirus um. Diese Nachricht hatte vor wenigen Tagen noch viele Wissenschaftler kalt gelassen. Schliesslich mutieren Viren ständig – und das kann sie sogar harmloser machen. Doch die Entwicklung, die der Erreger in England gerade nimmt, sprengt ganz offensichtlich den üblichen Rahmen. Die neue Variante namens VUI-202012/01, die sich vor allem im Süden Englands ausgebreitet habe, sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher gängige, sagte Premierminister Boris Johnson am Samstag vor Journalisten. Das hätten nun genauere Analysen ergeben. Ob dieses neue Virus auch besonders gefährlich sei, wisse man zwar noch nicht, aber es müsse genau beobachtet werden.