Kultur in der Region – Was von der Kunst übrig blieb Etliche Veranstaltungen wurden aufgrund der Corona-Beschränkung «bis 50 Personen» abgesagt. Der Landbote informiert, was trotzdem läuft und wo es noch Plätze gibt. Gabriele Spiller

Ein Engel aus der Präsentation von Kathrin Fischbacher im Alten Steinshof Sternenberg. Foto: PD

Die Sternenbergerin Kathrin Fischbacher setzt das Motto in der von Covid-19 überschatteten Zeit: «… von Menschen und anderen Engeln» heisst ihre Ausstellung im Seminarhaus Alter Steinshof in der Gemeinde Bauma. Ihre Arbeiten vereinen japanische Raku-Keramik-Technik und westliche Figurensujets. Kathrin Fischbacher bietet auch laufend Abend-/Wochenendkurse an (Tel. 052 386 10 48).

Jazzig: Adrian Frey Trio

Das Adrian Frey Trio improvisiert. Foto: PD

Free Jazz mit präzisen perkussiven Elementen ist die Spezialität des Adrian Frey Trios. Der Schweizer Pianist Adrian Frey ist ein Flaneur auf seinem Instrument, er schickt die Zuhörer auf Gedankenreisen. Bezeichnend war daher auch der Titel des 2015 in Winterthur vorgestellten Albums «Microcosmos».