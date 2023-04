Nicht einmal Topbanker verstehen ihr Geschäft: Credit Suisse in Basel. Foto: Keystone

Bei ausserordentlichen Ereignissen wie dem Credit-Suisse-Debakel haben Politik und Journalismus etwas gemeinsam: Alle wollen sehr schnell verstehen, was eigentlich geschehen ist. Obwohl wir in den meisten Fällen keine spezifische Expertise mitbringen. Hand aufs Herz: Wer versteht das Banken- und Finanzsystem wirklich? Wir fragen Experten, googeln im Zeug herum, lesen allerlei Fachmedien. Und verlassen uns schliesslich auf unsere Intuition: first best guess. Ganz offensichtlich – sonst hätten sie ihre Bank nicht an die Wand gefahren – verstehen nicht einmal die Topbanker selbst ihr Geschäft; so komplex haben sie es werden lassen.