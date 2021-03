Ausstieg aus dem Corona-Lockdown – Was will der Bundesrat eigentlich? Der Bundesrat schlägt weitere Lockerungen vor, dürfte aber darauf setzen, dass er diese verschieben muss. Die Task-Force sagt, für Öffnungen brauche es jetzt den Impf-Turbo der Kantone. Fabian Fellmann , Markus Brotschi

Sorgenfalten wegen Corona: Bundespräsident Guy Parmelin (rechts) und Gesundheitsminister Alain Berset (links) mit ihren Mitarbeitern auf dem Weg zur Medienkonferenz über den Lockerungsplan des Bundesrats. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am Schluss bleibt ein grosses Fragezeichen: Was will der Bundesrat eigentlich?

Wochenlang hatten Wirtschaftsverbände, Parlamentarier und Briefeschreiber Druck aufgebaut: Restaurants öffnen, Fitnesscenter aufmachen, Lockdown beenden.

Am Freitag nun hat der Bundesrat ein solches Lockerungspaket zur Stellungnahme an die Kantone geschickt. Doch er lässt offen, ob er es nächste Woche auch wirklich umsetzen will – und seine Äusserungen werden je nach politischem Lager ganz unterschiedlich gedeutet.

«Moment ist nicht optimal»

«Der Moment ist nicht optimal für Öffnungen, wenn wir auf die epidemiologische Lage schauen», sagte Gesundheitsminister Alain Berset an der Medienkonferenz. Alle Zeichen deuteten auf den Beginn einer dritten Welle hin, sowohl in der Schweiz als auch in den Nachbarländern. So waren in der Schweiz die Fallzahlen am Dienstag und am Donnerstag um 20 Prozent höher als an den gleichen Tagen der Vorwoche. Drei der vier Richtwerte, die als Referenz für weitere Öffnungsschritte dienen, werden zurzeit überschritten (lesen Sie, was gegen eine Öffnung der Restaurants spricht).