Trotz hohem Tempo keine gravierenden Fehler: Newsroom des «Tages-Anzeigers». Foto: Samuel Schalch

Das jährliche Qualitätsmonitoring von Tamedia fand 2022 zum sechsten Mal statt. Wiederum wirkten für die einzelnen Titel unabhängige externe Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis mit, die zusammen mit dem internen Qualitätsleiter das redaktionelle Angebot in einer ausgewählten Periode untersuchten. Dabei ergaben sich wie schon im Vorjahr trotz höherem Tempo aufgrund der inzwischen konsequent befolgten Produktionsweise «Mobile First» keine gravierenden handwerklichen Fehler der Redaktionen. Das Bestreben, ein vielfältiges Angebot für ihr Zielpublikum zu schaffen, war bei allen Redaktionen erkennbar und wurde in der Regel professionell umgesetzt. (Hier finden Sie den ganzen Bericht.)

Wenn Wünsche offen blieben, so betrafen sie die vereinzelt noch wenig transparente Korrektur von Fehlern. Hier hat der am Ende jedes Beitrages angefügte Link «Fehler gefunden. Jetzt melden» die Rückmeldung von Fehlern aus der Leserschaft erhöht. Entpuppt sich ein Hinweis auf einen faktischen Fehler als berechtigt, so ist die Stelle mit Verweis auf den Fehler in einer früheren Version transparent zu korrigieren. Insbesondere die Zeitschriften haben das Fact Checking gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise noch ausgebaut.

Weitere offene Wünsche betreffen die klarere Erkennbarkeit von Autorenformaten auf den digitalen Kanälen. Diese Kennzeichnung ist deshalb wichtig, weil es gemäss den Qualitätsregeln die Kombination von Fakten und Wertungen ausdrücklich erlaubt, für Leser und Leserin aber als Meinungsformat erkennbar sein soll.



Erfreulich waren im vergangenen Jahr die exklusiven Recherchen des Investigativteams.

Verbesserungswürdig ist aus Expertensicht auch der Auftritt unserer Redaktionen in den sozialen Medien, was allerdings auch mehr Ressourcen verlangen würde, die dann oft andernorts fehlen. Insgesamt dürfte die Interaktivität mit Leserinnen und Lesern ein höheres Gewicht haben. Erfreulich ist, dass sich unsere Autorinnen und Autoren nun mehrheitlich in den Kommentarforen zu Wort melden, wenn sie in Kommentaren angesprochen werden.

Erfreulich aus Sicht des Qualitätsmonitorings waren im vergangenen Jahr erneut auch die exklusiven Recherchen des Investigativteams, teils allein, teils im internationalen Verbund (zum Beispiel zur Umgehung der Sanktionen gegen vermögende, der Regierung nahestehende Russen). In der alltäglichen Newsberichterstattung blieben in den Lokalmedien – vermutlich aufgrund des gestiegenen Zeitdruckes – teils aber auch zentrale Fragen ungeklärt.

«Bund» und «Berner Zeitung» schafften es, die unterschiedliche Identität der beiden Titel zu wahren.

Das generische Maskulinum als Standard wird in den meisten Redaktionen inzwischen vermieden. Unser Eindruck war, dass hier das Bewusstsein gewachsen ist und ein vernünftig praktizierter inklusiver Sprachgebrauch zur Regel wird.

Positiv wurde aus Expertinnensicht die Fusion der Berner Redaktionen «Bund» und «Berner Zeitung» beurteilt. Die Chefredaktionen und Nachrichtenchefs schafften es, die unterschiedliche Identität der beiden Titel zu wahren.

Positiv fielen bei der Weiterentwicklung des multimedialen Angebots auch unsere Podcasts auf, die inzwischen von nahezu allen Tamedia-Redaktionen professionell erstellt werden und die Chance bieten, ein neues, jüngeres Publikum zu erreichen. Der Podcast «Apropos» brachte den Beteiligten die Auszeichnung als Journalistinnen und Journalisten des Jahres eines Branchenmagazins ein.

