Überblick zum Terror in Wien – Was wir über die Attacke wissen – und was nicht War es ein islamistischer Terroranschlag? Handelte der Täter allein? Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Vorfällen in der österreichischen Hauptstadt. Yannick Wiget

Unübersichtliche Lage nach dem Anschlag: Ein Polizist kontrolliert einen Autofahrer in der Wiener Innenstadt. Foto: Georg Hochmuth (APA/Keystone)

In der österreichischen Hauptstadt Wien ist es zu einem Terrorangriff gekommen. Vier Zivilisten und ein mutmasslicher Attentäter wurden getötet. Laut den Behörden ist die Gefahr nicht gebannt, denn vieles ist noch unklar. Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Was ist passiert?

In der Wiener Innenstadt sind gegen 20 Uhr am Montagabend an verschiedenen Tatorten Schüsse gefallen: zuerst in der Seitenstettengasse, in unmittelbarer Nähe einer Synagoge. Kurz danach gab es Vorfälle an weiteren fünf Standorten, alle in der Nähe: am Morzinplatz, dem Salzgries, dem Fleischmarkt, dem Bauernmarkt und dem Graben.

Ein 28-jähriger Polizist, der einem Schützen im Bereich der Seitenstettengasse Richtung Schwedenplatz begegnete, wurde schwer verletzt. Er ist aber mittlerweile ausser Lebensgefahr. Mindestens 15 weitere Personen wurden verletzt, 7 davon lebensbedrohlich. Für drei Passanten, zwei Frauen und ein Mann, kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch an den Tatorten. Eine weitere Frau erlag im Spital ihren Verletzungen.

Die Gegend nahe dem Schwedenplatz ist ein äusserst beliebtes Ausgehviertel. Laut dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig waren gestern, an einem «lauen Herbstabend», viele Menschen unterwegs und sassen in Aussenbereichen von Restaurants. Denn es war der letzte Abend, bevor in Österreich wegen der Coronavirus-Pandemie ein Lockdown mit nächtlichen Ausgangssperren verhängt wurde.

War es ein islamistischer Terroranschlag?

Alles deutet darauf hin. Die Polizei erschoss einen der mutmasslichen Attentäter um etwa 20.09 Uhr. Er war mit einem «automatischen Sturmgewehr», einer Pistole und einer Machete bewaffnet. Zudem trug er einen Sprengstoffgürtel, bei dem es sich allerdings um eine Attrappe handelte.

Bei der anschliessenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Behörden 20’000 Videos sicher, die zeigen, dass der Attentäter ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen ist. Österreichs Regierung geht deshalb von einem islamistisch motivierten Terroranschlag aus. Dieser sei sehr gut vorbereitet gewesen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Innenminister Karl Nehammer hat inzwischen bestätigt, dass der erschossene Attentäter 20 Jahre alt war, neben der österreichischen auch die nordmazedonische Staatsbürgerschaft besass und einschlägig vorbestraft war. Er wurde im April 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt, weil er versucht hatte, nach Syrien auszureisen, um sich dort dem IS anzuschliessen. Nach gut einem halben Jahr wurde er vorzeitig entlassen, weil er als junger Erwachsener galt und damit unter die Privilegien des österreichischen Jugendgerichtsgesetzes fiel.

Handelte der Täter allein?

Das ist noch nicht sicher. Die Polizei geht von Komplizen aus, maximal vier sollen es gewesen sein. Die entsprechenden Ermittlungen laufen auf Hochtouren. «Wir können derzeit nicht ausschliessen, dass es noch andere Täter gibt», erklärte Innenminister Karl Nehammer. Bei 15 Grossrazzien «im Umfeld des Täters» seien aber mehrere Personen festgenommen worden.

1000 Beamte sind in Wien noch im Einsatz, inklusive Spezialeinheiten, Kriminalpolizei und Verfassungsschutz. Alle Menschen werden deswegen aufgefordert, zu Hause zu bleiben und öffentliche Plätze zu meiden. Wer nicht aus beruflichen oder anderen wichtigen Gründen Haus oder Wohnung verlassen müsse, solle das auch nicht tun, sagte Nehammer. Die Lage ist weiterhin unübersichtlich.

Welches Ziel hatte die Attacke?

Auch das ist noch nicht ganz klar. Trotz der Verbindung zur Terrormiliz IS ist das konkrete Motiv für die Tat ebenso wenig bekannt wie ein Bekennerschreiben oder -video. Wollte der Schütze Panik im gut besuchten Ausgehviertel verbreiten, oder hatte er sich die Synagoge als Ziel ausgesucht? Dort fielen die ersten Schüsse.

Gemäss den Behörden kann angesichts des Tatorts ein antisemitischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Vorsichtshalber hat die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) alle Synagogen in Österreich zugemacht und die Sicherheitsvorkehrungen landesweit verstärkt. In Wien wurden auch koschere Restaurants, Supermärkte und Schulen geschlossen. Gemeindemitglieder wurden dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben.