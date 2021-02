Pfadi lässt Basel keine Chance – Was wirklich zählt, sind die zwei Punkte Wer 33:24 gewinnt, scheint nicht viel falsch gemacht zu haben. Richtig gut spielten die Winterthurer NLA-Handballer in Basel allerdings nicht. Für einen Kantersieg reichte es ihnen dennoch. Urs Stanger

Nach zwei sicheren Siegen in Winterthur gegen den RTV Basel setzte sich Pfadi nun auch auswärts klar durch. Deuring Photography

Zwei Punkte mehr liegen auf dem Konto und der 1. Platz wurde verteidigt. Mehr war an diesem Abend in der Rankhofhalle von den Winterthurern nicht gefordert. Sie holten sich den Sieg in Basel, ohne eine gloriose Leistung abzuliefern. Sie taten es immerhin in einem Stil, der sie nie in Bedrängnis brachte, nachdem sie vom 9:8 auf 13:8 davongezogen waren.

«Dieses Spiel war nicht gerade höchste Qualität», urteilte Pfadi-Trainer Adrian Brüngger. Die Defensive verhielt sich in beiden Systemen ordentlich und aufsässig. Auf jeden Fall trat sie so effizient auf, um beim Gegner 17 technische Fehler zu provozieren. Die Winterthurer hielten eine Mannschaft in Schach, die zwei Tage zuvor eher überraschend auswärts den BSV Bern bezwungen hatte. In Pfadis Tor lieferte Yahav Shamir eine gute ersten Halbzeit ab, nach der Pause wurden die Paraden aller eingesetzten Goalies seltener.