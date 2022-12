Kolumne Lomo – Was wohin gehört In der Weihnachtszeit sollte man vielleicht weniger streng sein mit den Kategorien, die bestimmen sollen, was wohin gehört. Johannes Binotto

Der Schimpanse gehört hierhin. Illustration: «Landbote»

Manchmal in Gesprächen, da fällt dieser Satz: «Aber das gehört jetzt nicht hierher.» Der Satz fasziniert mich. Er klingt nämlich, als ob es eine Putzkolonne des verbalen Austauschs gebe, die dafür sorgt, dass keine unrechtmässig entsorgten Gesprächsteile auf die Strasse des Dialogs gestellt werden.

Oder als ob unser Denken eine Hängeregistratur sein sollte, in der das, was uns beschäftigt, nach Themen und Anlässen säuberlich sortiert werden muss. Kann ja auch sein, dass das Leben und der gegenseitige Umgang einfacher ist, wenn man nicht immer jeden Mist, der einem durch den Kopf geht, sofort auch rauslässt.

Andererseits aber kommt es mir vor, dass das Gefühl des «Das gehört nicht hierhin» so häufig ist, dass man sich vielleicht fragen sollte, ob nicht eigentlich das der Normalzustand ist. Auch ich selber komme mir am Tag mindestens zehnmal so vor, als würde ich dort, wo ich grad bin, nicht hingehören. Auch auf meinem Pult ist viel mehr dort, wo es nicht, anstatt dort, wo es hingehört. Und in meinen Gedanken und Gefühlen sowieso.

Auch gehört zuweilen die überraschende Begegnung mit dem, was angeblich nicht wohin gehört, gerade zum Schönsten. Mir zum Beispiel macht es immer eine sagenhafte Freude, wenn ich im Buchladen unerwartet ein Buch in dem Gestell entdecke, wo es nicht hingehört. Ein bisschen mehr Toleranz gegenüber dem, was angeblich nicht wohin gehört, tut uns vielleicht grad auch über die Festtage gut.

Wie viel Stress unterm Weihnachtsbaum gibt es genau deswegen, weil alle Beteiligten so krampfhaft drauf bedacht sind, dass nur ja alles stimmen, dass nur ja alles besinnlich und schön sein und nichts stören solle, was angeblich nicht hierhergehört.

Ein Anspruch, der eigentlich umso absurder ist, wenn man bedenkt, dass der Anlass fürs Weihnachtsfest ja eine junge Familie ist, der man ebenfalls in jeder Herberge gesagt hat, sie gehöre nicht hierher, und die ihr Neugeborenes in eine Futterkrippe gelegt haben soll, wo Kinder ja für gewöhnlich auch nicht hingehören. Drum steht auch mein Vorsatz fürs neue Jahr heute schon fest, und wenn das nächste Mal jemand sagt: «Aber das gehört nicht hierher», will ich versuchen zu antworten: «Vielleicht ja aber doch.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.