Kolumne Stadtverbesserer – Was wollen Sie denn noch? Der Stadtverbesserer müht sich jede Woche ab, um seine Lieblingsstadt noch besser zu machen. Doch bis jetzt erkennen das nur die Insider. Zeit, dies zu ändern. Gregory von Ballmoos

In der Zeit zwischen den Jahren schauen viele gerne zurück auf das, was sie geleistet haben. So auch der Stadtverbesserer, und er ist im Grossen und Ganzen zufrieden mit sich. Er hat im letzten Jahr den Statt Bus erfunden und so den Dichtestress im Stadtbus aufgelöst. Er hat in bester Gewerkschaftsmanier den Stress der Arbeitnehmenden angeklagt und hat den Kandidierenden für den Stadtrat die wirklich wichtigen Fragen gestellt. Zum Beispiel hat sich der Stadtverbesserer bei Jürg Altwegg erkundigt, ob er bald seinen Rücktritt gibt als Stadtrat. Dies weil Altwegg sich vor vier Jahren selbst als den teuersten Lehrling der Stadt betitelte. Eine Lehre dauert bekanntlich drei oder eben vier Jahre.

Kurzum: Der Stadtverbesserer setzt sich jeden Donnerstag dafür ein, dass sein Winterthur etwas besser wird. Ferien kennt er im Unterschied zu den Stadträtinnen und Stadträten, die ebenfalls die Stadt verbessern wollen, keine.

Wählen Sie jetzt den Stadtverbesserer zusammen mit der progressiven Freiheit und dem Team Allianz in den Stadtrat!

Auch wenn der Stadtverbesserer eigentlich das Gleiche tut wie der Stadtrat (nur besser, versteht sich!), scheint es nur die ganz eingefleischten Winti-Fans zu interessieren. Nur gerade gut 5000-mal wurden die Ergüsse des Stadtverbesserers im vergangenen Jahr online gelesen. Eine Enttäuschung. Er fragt sich: Was wollen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, denn noch?

Offenbar die richtigen Stadträte. Denn wenn das Hausblatt des Stadtverbesserers in einem Artikel einen Stadtrat nannte, waren die Onlinelesezahlen um ein Vielfaches höher.

Das bringt den Stadtverbesserer auf eine Idee, und nach den Rückblicken folgen meist die Vorsätze. Für ihn ist klar: Um seine guten Ideen bekannter zu machen, muss er in den Stadtrat. Wählen Sie darum jetzt den Stadtverbesserer zusammen mit der progressiven Freiheit und dem Team Allianz in den Stadtrat!

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet im Ressort Stadt Winterthur. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen. Mehr Infos @GvonBallmoos

