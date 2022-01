Kolumne Kaltërina Latifi – Was würde uns ein Buch erzählen, wenn es sprechen könnte?

Wenn Bücher sprechen könnten, was würden sie uns nicht alles erzählen? Wer sie alles in den Händen gehalten, wer sie mit feurigen Augen gelesen hat, wessen Hand diese Notizen am Seitenrand verfasst hat, wie es dazu kam, dass auf der einen Seite ein Rotweinfleck zu sehen ist, dass in der Mitte ein Blatt fehlt... Und je älter ein Buch, umso mehr könnte es uns erzählen. Jene Bücher, die überlebt haben, würden uns davon berichten, wer sie mit Füssen getreten hat, wer sie sogar in einem Anfall von Zerstörungswut verbrennen wollte, weil sie einer herrschenden Ideologie zuwiderliefen, die angeblich einzige Wahrheit in Frage stellten oder einfach das Pech hatten, von einem verfemten Autor verfasst worden zu sein.