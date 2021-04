Pause

Die erste Halbzeit ist durch. Was für eine Gefühls-Achterbahn für die Basler in Hälfte eins. Ein frühes Gegentor durch Schaub verunsicherte den FCB kurzzeitig. Doch dann kam eine sehr starke Reaktion: drei Tore in acht Minuten. Zweimal Zhegrova und Males drehten die Partie zu Gunsten der Gäste. Das war unglaublich und äusserst effizient von den Mannen von Patrick Rahmen. Luzern lief es in der Folge gar nicht mehr. Oder wie es Goalie Müller in der Pause bei Blue sagte: «Wir sind völlig von der Rolle».

Jetzt gilt es für den FC Basel in den zweiten 45 Minuten nicht nachzulassen und die Luzerner nicht zurück ins Spiel kommen zu lassen.