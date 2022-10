Halbzeitfazit

Bis jetzt wird uns ein sehr intensives Spiel geboten. Die St. Galler kontrollieren den Ballbesitz, können aber nicht kapitalisieren, da die Winterthurer in den entscheidenden Momenten den Riegel vorschieben. Das Team in Rot-Weiss setzt immer wieder durch Konter Nadelstiche. Aus einem von diesen ist dann auch die Führung entstanden. Wenn der FCSG dieses Spiel noch drehen will, dann muss vor dem gegnerischen Tor deutlich konsequenter gearbeitet werden.