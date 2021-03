Premiere der On-Tennisschuhe

Wie erwartet tritt Federer heute erstmals in Schuhen der Schweizer Marke On an, die er in den vergangenen Monaten mit grossem Aufwand mitentwickelt hat. Federer, der an dieser Firma finanziell beteiligt ist, stand jahrelang bei Nike unter Vertrag und trug zuletzt auch noch Schuhe dieses Ausrüsters, obwohl der Vertrag nicht mehr verlängert wurde.