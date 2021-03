Gastro in Winterthur – Waschlappen fürs Dimensione Im Bistro Dimensione kann man Waschlappen kaufen, die von einer Stammkundin gestrickt wurden. Der Erlös kommt dem Lokal zugute. Helmut Dworschak

Bereits 80 Stück der bunten, selbst gestrickten Waschlappen wurden verkauft. Foto: PD

Waschlappen dienen der Hygiene. Gerade jetzt: «In einem Wisch – Corona vom Tisch», lautet der flinke Spruch auf der Website des Bistro Dimensione. 50 Franken kostet ein handgestricktes Exemplar, der Betrag kommt dem Lokal zugute; an die 80 wurden schon verkauft. Vor allem an Mitglieder des Trägervereins, aber auch an Passanten, die die vielfarbigen Lappen im Schaufenster sehen.

Die Rentnerin, die alle nur Frau B. nennen, ist mit ihrem Mann und dem zehnjährigen Enkel Stammgast im Lokal an der Neustadtgasse. Sie wohnt in Töss, der Enkel besucht das nahe gelegene Schulhaus Geiselweid. Normalerweise gehen sie einmal pro Woche im Dimensione essen. Zum letzten Mal Mitte Oktober. Danach wurde es ihnen zu heikel.