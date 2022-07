Neuauflage des Zürcher Wassergesetzes – Wasser wird kein Anlageobjekt Das Zürcher Trinkwasser soll zu 100 Prozent öffentlich bleiben. Die Klima-Allianz hat die Privatisierungsgelüste der Bürgerlichen im Kantonsrat gestoppt. Daniel Schneebeli

Nach 31 Sitzungen haben sich die Parteien im Zürcher Kantonsrat auf ein neues Wassergesetz geeinigt. Das Abstimmungsresultat in der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt war mit 11 zu 4 Stimmen klar. Nur die SVP ist nicht einverstanden. Das Gesetz hat somit gute Chancen in der Kantonsratsdebatte und im Volk.

Das Wassergesetz legt fest, wie die Bevölkerung im Kanton Zürich mit Wasser versorgt und wie Abwasser entsorgt wird, wie öffentliche Gewässer genutzt und geschützt werden. Zudem regelt es den Hochwasserschutz.

Der Gesetzesvorschlag aus dem Kantonsparlament ist ein Durchbruch. Denn übers Wasser haben die Politikerinnen und Politiker fast ein Jahrzehnt lang gestritten. Die erste Version des Gesetzes hat das Volk im Februar 2019 mit fast 55 Prozent der Stimmen abgelehnt.

Hauptgrund war der «Privatisierung-Artikel». Er wollte es privaten Investoren erlauben, sich bis zu einem Anteil von 49 Prozent in Wasserwerke einzukaufen. Das weckte die Befürchtung, der allgemeine Zugang zum Trinkwasser werde gefährdet, wenn Privatfirmen über Nutzung, Verteilung und Verkauf entscheiden könnten.

Klima-Allianz kompromissbereit

Diesen Paragrafen hatte die damals noch bürgerliche Mehrheit im Parlament durchgeboxt, auch gegen den Willen des Regierungsrates.

Dazu hatten die Bürgerlichen in verschiedenen anderen Punkten die Privatinteressen höher gewichtet als den Gewässerschutz und die Bedürfnisse der Allgemeinheit. So hätten die Bauern ihre Pestizide näher an den Bächen ausbringen dürfen als zuvor. Und auch der Zugang zu den Seeufern wäre nicht erleichtert worden.

Das Wassergesetz geht den Bach hinunter In der neuen Version des Gesetzes gibt es keinen «Privatisierungsartikel» mehr. Zudem haben Umweltschutzanliegen eine hohe Priorität. Das hat auch mit den Wahlen von 2019 zu tun, bei denen sich die Kräfteverhältnisse im Kantonsrat verschoben haben. SVP, FDP und Mitte haben ihre Mehrheit an die Klima-Allianz von Linken, Grünliberalen und EVP verloren. Am Donnerstag hat sich auch die FDP hinter das neu ausgearbeitete Gesetz gestellt. Im Unterschied zu den Bürgerlichen hat die neue Mehrheit im Parlament Abstriche bei den eigenen Maximalforderungen gemacht. So sollen Bauern Quellen auf ihrem Land privat nutzen dürfen, sofern das Wasser nicht von der Allgemeinheit gebraucht wird. Und der Zugang zu öffentlichen Gewässern soll nur im Einvernehmen mit privaten Seeanstössern verbessert werden. Dass es sich bei der neuen Version des Wassergesetzes um einen Kompromiss handelt, zeigt die Stellungnahme der umweltbewussten Grünliberalen: Das Gesetz sei für sie nur noch «knapp akzeptabel».

Killerparagraf 17

Heisse Diskussionen dürfte in der Kantonsratsdebatte der Paragraf 17 auslösen, der vom grünen Fraktionschef Thomas Forrer auch als «Killer»-Paragraf bezeichnet wird. Er regelt die Festlegung von Gewässerräumen.

Dort ist keine landwirtschaftliche Nutzung und keine Bautätigkeit erlaubt. Das Gesetz sieht keine standardisierten Abstandslinien vor, wie vor allem die Bauern befürchten. Die Gewässerräume sollen in jedem Fall separat und in Absprache mit den Eigentümerinnen festgelegt werden.

Für die SVP reicht dies aber nicht. Solange das Privateigentum nicht «grösstmöglich» geschützt sei, werde sie das Gesetz ablehnen, teilt die Partei mit.

