Zürcher Sportfest in Winterthur – Wasserball an Land, Bob fahren im Sommer: Randsportarten werben um Nachwuchs Am Zürcher Sporttag stellten 24 Vereine und einige Verbände ihren Sport vor über 1500 Besuchern vor. Vor allem Randsportarten setzten sich beim Schulhaus Rychenberg in Szene. Gregory von Ballmoos

Ein Bob auf der Tartanbahn vor dem Schulhaus Rychenberg. Foto: Enzo Lopardo

Bob fahren ist im Spätsommer in Winterthur eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Doch genau das hat der achtjährigen Malena am Sonntagmorgen am besten gefallen. Sie war eine von 1500 Besucherinnen und Besuchern am fünften Sportfest des Kantons Zürich.

Auf dem Rasen vor der Kantonsschule Rychenberg standen am Sonntag neben der Bobstartbahn ein Wasserball-Tor, ein Wicket und ein Hornussbock samt Schindeln. Das Areal war ein Spiel- und Sportplatz für Klein und Gross. Neben Bobanschieben, Hornussen, Wasserball und Cricket konnten die Kinder auch Pfeilbogenschiessen, Judo, Curling (ohne Eis), Rugby, Beachsoccer, Skaten oder Luftgewehrschiessen ausprobieren.