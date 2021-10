Trinkwasserversorgung Rheinau – Wasserversorgung hängt wegen kaputter Pumpe am seidenen Faden Rheinau muss ein Notwasserprovisorium installieren, weil eine von zwei Grundwasserpumpen ausgestiegen ist. Die andere Pumpe darf jetzt nicht auch noch kaputtgehen. Markus Brupbacher

Blick auf die Klosterinsel Rheinau. Foto: Madeleine Schoder

Die Versorgung mit Trinkwasser ist hierzulande selbstverständlich – bis sie nicht mehr funktioniert. Oder am seidenen Faden hängt wie aktuell in Rheinau. Die Weinländer Gemeinde wird versorgt über zwei Pumpen im Grundwasserpumpwerk Seewerben. Das Werk liegt im Südosten der Ortschaft, etwa auf halbem Weg zwischen Rheinau und Marthalen. Die beiden Wasserpumpen aus dem Jahr 1959 liegen in einem Bohrloch, das hinab in den mächtigen Rheingrundwasserstrom reicht.

«Pumpe muss dringend ersetzt werden»

«Eine dieser beiden Pumpen ist defekt und muss dringend ersetzt werden», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Das Heikle am Ganzen: Fiele auch noch die zweite Pumpe aus, «wäre die Wasserversorgung nicht mehr sichergestellt». Doch mit dem Grundwasserpumpwerk Rheingasse verfügt Rheinau über ein weiteres Bohrloch mit einer Konzession für die Notwasserversorgung.