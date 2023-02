Wasserfall in Turbenthal – Weg bei Tösstaler Naturjuwel wird in den Fels verlegt Seit Jahren ist der Schreizen-Giessen wegen einer abgerutschten Brücke erschwert zugänglich. Dieses Jahr soll das Wegstück ausgebessert werden. Der Aufstieg lohnt sich auf jeden Fall. Rafael Rohner

Der Schreizen-Giessen stürzt sich rund 30 Meter in die Tiefe und über den Wanderweg hinweg. Foto: Rafael Rohner

Der Schreizen-Giessen in der Nähe von Sitzberg glich diese Woche einem riesigen Haifischmaul. Eiszapfen hingen wie spitze Zähne in mehreren Reihen an der halbmondförmigen Felswand. Um die Mittagszeit glitzerten die Eisgebilde in der Sonne, und immer wieder ertönte ein dumpfer Knall im engen Tobel. Immer dann, wenn sich einer der Eiszapfen löste und auf dem Waldboden zersprang.