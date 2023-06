Kolumne «Stadtverbesserin» – Die violette Brille und andere Blicke Die Stadtverbesserin sah sich diese Woche mit einer kuriosen Sicht auf den feministischen Streiktag konfrontiert. Und probiert es mit neuen Perspektiven. Delia Bachmann

Am 14. Juni gingen auch in Winterthur viele Frauen für ihre Anliegen auf die Strasse – und nicht gegen die Männer. Foto: Seraina Boner

Es waren zwei gute Wochen für die Frauen. Der Ständerat sprach sich dafür aus, dass Mütter weiter im Parlament politisieren können, ohne ihren Anspruch auf Erwerbsersatz zu gefährden. Am feministischen Streiktag gingen Zehntausende in Zürich und Hunderte in Winterthur für die Anliegen der Frauenbewegung auf die Strasse. Und in Winterthur wurde am Wochenende davor erstmals eine Brücke nach einer Frau benannt: die Leonie-Moser-Brücke, die beim Bahnhof Grüze gebaut wird.

Zwei gute Wochen? Alles nur eine Frage der Perspektive, merkt die Stadtverbesserin beim Scrollen durch die sozialen Medien. «Fühle mich trotz Männerhasstag geliebt», schreibt etwa ein Winterthurer. Verblüfft reibt sie sich die Augen. Von Männerhass war beim Umzug vom 14. Juni nichts zu spüren. Und auch sonst an keinem Tag im Jahr. Zu sehen und hören war dafür eine lila Masse, die lauthals Gleichstellung einforderte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Oder ist da vielleicht doch eine violette Brille?

Es gibt keinen perfekten Weg, um die These zu testen – nur eine Annäherung: Das nächste Mal gehts als Mann verkleidet an den feministischen Streiktag. Dafür müsste der Winterthurer als Frau in den Ausgang oder an die nächste Lohnverhandlung. Denn nur, weil man etwas nicht selbst erlebt hat, heisst das nicht, dass das Phänomen nicht existiert.

Vielleicht genügt es aber auch, hin und wieder gedanklich die Perspektive zu wechseln: Ist mein Gegenüber wirklich schüchtern oder beanspruche ich selbst zu viel Redezeit? Findet mich die Spinne in der Ecke ebenso «eklig» wie ich sie? Und würde ich als Fussgängerin nicht auch stehen bleiben, wenn ein Auto in hohem Tempo auf den Zebrastreifen zurollt? Das Spiel mit Perspektiven macht nicht nur Spass, sondern führt auch zu mehr Gelassenheit. Am 14. Juni und allen anderen Tagen.

Delia Bachmann ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur. Nach dem Bachelor in Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Mehr Infos

