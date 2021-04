Schweizer Cup – Weg vom Liga-Alltag – GC findet sich in einer neuen Rolle Die Grasshoppers sind Tabellenführer der Challenge League. Nun treffen sie im Cup auf St. Gallen und sind Aussenseiter – oder doch nicht? Marcel Rohner

Seit August 2020 GC-Trainer und an der Spitze der Challenge League: Joao Carlos Pereira. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Joao Carlos Pereira will nicht zurückschauen, das macht er schnell klar. Die brutale Niederlage gegen Xamax und die überzeugende Antwort sechs Tage darauf in Schaffhausen sind passé. «Ich dachte, wir sprechen über den Cup?», fragt der Portugiese also ins Telefon, als es ihm doch etwas zu sehr um Vergangenes geht.

Am Mittwochabend steht für Pereira das wohl grösste Spiel seiner bisherigen Zeit als GC-Trainer an, er trifft im Letzigrund auf St. Gallen, der Leader der Challenge League gegen den Siebten der Super League. Die Grasshoppers haben sich dieses Spiel verdient, weil sie im Achtelfinal Lausanne-Sport bezwangen.