Die Statistiken des EHCW – Weg von der Kurzarbeit in der offensiven Zone Nach drei Niederlagen in Folge will der EHCW am Dienstag gegen die GCK Lions zum Erfolg zurückkehren. Um die Defensive zu entlasten, braucht es mehr Angriffszeit. Urs Kindhauser

Kein Spieler der Swiss League hat mehr Eiszeit als EHCW-Captain Zack Torquato (rechts). Foto: Freshfocus

Mit dem Match am Dienstagabend in Küsnacht gegen die GCK Lions startet der EHCW ins zweite Viertel der Qualifikation. Elf Spiele haben die Winterthurer absolviert, darunter zwei gegen Thurgau, dafür noch keines gegen Olten. Die meisten sahen ungefähr gleich aus: Die Winterthurer waren in der eigenen Zone beschäftigt, im besseren Fall mit ein paar erfolgreichen Gegenstössen oder Powerplays, was immerhin elf Punkte einbrachte. Keinen allerdings am vorletzten Sonntag beim 3:4 in Sierre, dem einzigen EHCW-Match, in dem die Spielanteile ungefähr gleich verteilt waren.