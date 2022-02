Wasserleitung zum «Bäumli» – Wegen alter Bäume: Stadt verlegt Leitungen ohne Graben Die Stadt Winterthur muss die Wasserleitungen beim «Bäumli» ersetzen. Um die alten Bäume zu schützen, setzt sie dabei auf ein «grabenloses Verfahren». Gregory von Ballmoos

Die Baumallee auf der rechten Seite soll bestehen bleiben, darum wird die neue Wasserleitung ohne einen Graben verlegt. Foto: Madeleine Schoder

Die Süsenbergstrasse liegt an einem der schönsten Orte der Stadt. Sie führt von der Tössertobelstrasse zum Bäumli und dann hinter dem beliebten Aussichtspunkt durch. Dort gefällts auch den Bäumen gut, mehrere über 130 alte Stileichen stehen an der Strasse Spalier. Und das soll so bleiben, auch wenn die 60-jährige Wasserleitung, die unter den Bäumen liegt, ersetzt werden muss.