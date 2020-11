Gemeindeversammlung Gachnang – Wegen Corona kommt das Budget an die Urne Im Kanton Thurgau dürfen die Gemeinden ihr Budget an die Urne bringen. Von der Ausnahmeregelung macht Gachnang Gebrauch. Im Kanton Zürich entscheidet demnächst der Kantonsrat. Nadja Ehrbar

In Gachnang entscheiden die Stimmberechtigten im Dezember an der Urne über den Voranschlag 2021. Foto: Heinz Diener

Die Stimmberechtigten von Gachnang können das Budget 2021 in diesem Jahr an der Urne abnehmen. Dies teilt die Gemeinde mit. Wegen der steigenden Corona-Ansteckungszahlen habe man sich dazu entschlossen, die Gemeindeversammlung vom 10. Dezember durch eine Urnenabstimmung am 13. Dezember zu ersetzen.

«So können alle Stimmberechtigten am Abstimmungsprozess teilnehmen, egal ob krank, in Quarantäne oder einfach aus dem Wunsch heraus, sich nicht in Menschenansammlungen zu begeben», heisst es in der Mitteilung der Gemeinde.

Neben dem Budget, das einen gleichbleibenden Steuerfuss von 42 Prozent vorsieht, stehen auch eine Einbürgerung und eine Ersatzwahl für die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission an. Informationen dazu werden zu gegebener Zeit auf der Website veröffentlicht.