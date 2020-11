Keine Versammlung – Wegen Corona kommt das Budget von Humlikon an die Urne Der Huemliker Gemeinderat sagt die Gemeindeversammlung vom Freitag ab. Die kleine Gemeinde ist bislang allerdings die grosse Ausnahme. Markus Brupbacher

Das Gemeindehaus von Humlikon: Im Dachstock findet normalerweise die Gemeindeversammlung statt. Archivfoto: Marc Dahinden

In Humlikon findet die Gemeindeversammlung jeweils im kleinen Saal im Dachstock des Gemeindehauses statt. Die Versammlung hätte auch diesen November stattfinden sollen, um unter anderem das Budget für nächstes Jahr zu behandeln.

Doch nun hat der Gemeinderat Humlikon entschieden, die Versammlung vom Freitag, 27. November, wegen der Corona-Pandemie abzusagen. Eine entsprechende Mitteilung ging an alle Haushalte, zudem ist sie auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet. Humlikon hat gut 480 Einwohner, an der Gemeindeversammlung vor einem Jahr nahmen 36 Stimmberechtigte teil.

Rücksicht auf Risikopersonen

Zur Begründung der Absage schreibt der Gemeinderat, dass «erfahrungsgemäss auch viele Risikopersonen die direkte Demokratie wahrnehmen und mitentscheiden wollen und sollen». Oder anders ausgedrückt: Der Rat trägt der Tatsache Rechnung, dass die ältere Stimmbevölkerung an Gemeindeversammlungen in der Regel stärker vertreten ist als die jüngere – das ist nicht nur in Humlikon so. Der Gemeinderat möchte, schreibt er weiter, «allen Stimmberechtigten ermöglichen, anstelle der Versammlung mit einer Urnenabstimmung über die anstehenden Geschäfte zu befinden». Die vorberatende Gemeindeversammlung zur Fusionsabstimmung führte Humlikon Mitte September zwar durch – doch das war noch vor der zweiten Corona-Welle.

Für eine Budgetabstimmung an der Urne statt an der Versammlung fehlte bisher die Rechtsgrundlage. Darum hat am Montag der Zürcher Kantonsrat dem dafür nötigen Gesetz sehr deutlich zugestimmt. Die bis Ende März 2021 befristete Regelung tritt zwar schon nächste Woche in Kraft. Weil aber diverse Fristen eingehalten werden müssen, können etwaige Urnenabstimmungen erst ab dem 31. Januar durchgeführt werden.

Bislang zwei Absagen

Auch wenn nun die Möglichkeit zur Urnenabstimmung besteht: Praktisch alle Gemeinden in der Region wollen – Stand heute – ihre Budgetversammlungen durchführen. Bislang bekannte Ausnahmen sind die Thurgauer Gemeinde Gachnang und neu eben Humlikon.

Versammeln, aber nur mit diesen drei Regeln: Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen/desinfizieren. Auch eine Registrierung der Teilnehmer ist nötig, um ein allfälliges Contact-Tracing zu ermöglichen. Illustration: Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Wenn Personen aus Risikogruppen aus Angst vor einer Ansteckung eine Gemeindeversammlung nicht besuchen, ist das aus demokratietheoretischer Sicht problematisch. Allerdings können an einer Versammlung Änderungsanträge zum Budget gestellt und diskutiert werden, was bei einer Urnenabstimmung nicht möglich ist. Liegt ein Corona-Schutzkonzept vor, dürfen die Gemeindeversammlungen weiterhin stattfinden. Ob in Andelfingen, Flaach, Ossingen oder Thalheim an der Thur: In diesen Gemeinden beispielsweise weichen die Behörden von meist relativ kleinen Sälen auf grosse Turn- oder Mehrzweckhallen aus, um die nötigen Abstände zu gewährleisten.

«Es sollte aufgehen»

Auch nicht besonders gross ist der Gemeindesaal im Restaurant Post in Adlikon, wo die Gemeindeversammlung am 1. Dezember stattfinden soll. Stand heute wird die Versammlung dort durchgeführt, sagt Gemeindeschreiberin Melanie Eisenring am Montag auf Anfrage. «Es sei denn, der Gemeinderat entscheidet sich noch anders.»

Der Löwe, das Wappentier von Adlikon, vor dem Gemeindehaus. Archivfoto: Heinz Diener

Der Kanton empfehle momentan noch die Durchführung der Gemeindeversammmlungen. «Wir haben die Quadratmeter gemessen und die Teilnehmeranzahlen aus den Vorjahren zur Hand genommen», so Eisenring weiter. «Es sollte rein rechnerisch aufgehen.» Vor einem Jahr nahmen an der Versammlung der Politischen Gemeinde 46 Stimmberechtigte teil. Adlikon zählt knapp 700 Einwohner.