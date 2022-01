Schulabmeldungen in Stammheim – Wegen Corona unterrichten Eltern ihre Kinder vermehrt selbst Die Pandemie lässt das Homeschooling boomen. In Stammheim werden zurzeit fünf Kinder zu Hause unterrichtet. Almut Berger

In Stammheim werden momentan nicht alle Kinder regulär in der Schule unterrichtet. Foto: Madeleine Schoder

Unterricht zu Hause sprich Homeschooling war in Stammheim bisher kaum ein Thema. Seit neustem kommen von den insgesamt 330 Kindern jedoch fünf nicht mehr in die reguläre Schule. Vier weitere seien «noch auf der Kippe», wie «Schweiz aktuell» am Montagabend berichtete.

Damit sieht sich die Weinländer Gemeinde mit einem kantonsweiten Trend konfrontiert, der mit Start der Pandemie an Fahrt aufgenommen hatte. Waren es im September 2019 noch 82 Kinder, die im Kanton Zürich temporär zu Hause unterrichtet wurden, sind es heute 536. Besonders markant: der Anstieg von 71 Prozent im Dezember 2021.