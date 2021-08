Restaurant in Winterthur – Wegen Corona-Verstössen: Restaurant Sonne musste schliessen Das Restaurant Sonne in Winterthur-Seen heisst seit Ende Mai Restaurant Destar. Die Hauptmieterin ist zwar noch dieselbe, doch bewirten darf sie ihre Gäste nicht mehr. Gregory von Ballmoos

Die Sonne ist verschwunden. Das prominente rote Restaurant in Winterthur-Seen heisst nun Destar. Foto: Enzo Lopardo

An einem Montagabend im März fährt die Stadtpolizei an der Tösstalstrasse 244 in Winterthur-Seen vor – es ist nicht das erste Mal. Die Schweiz sehnte sich zu diesem Zeitpunkt nach Normalität, doch die Fallzahlen stiegen erneut. Der Kanton Zürich meldete an jenem 23. März 342 neue Corona-Fälle, 146 Personen waren hospitalisiert.

Im Restaurant Sonne an der Tösstalstrasse 244 wird an diesem Abend aber gezockt, getrunken und geraucht, als ob die sehnlichst gewünschte Normalität schon zurück wäre. 17 Männer aus der Schweiz und dem Balkan spielen illegale Glücksspiele im hinteren Saal des Restaurants. Covid-Massnahmen wurden keine eingehalten. Der Treffpunkt schien im Quartier bekannt gewesen zu sein. Keine der Anwohnerinnen, mit denen diese Zeitung sprechen konnte, zeigte sich überrascht über die geschilderten Vorgänge.