BSV Bern muss in Quarantäne – Wegen Corona wird das nächste Spiel von Pfadi verschoben Ein NLA-Handballer des BSV Bern hat sich mit Covid-19 infiziert, für die Mannschaft wurde eine zehntägige Quarantäne angeordnet. Deshalb kann am Samstag das Heimspiel gegen Pfadi Winterthur nicht stattfinden. red

Zum Saisonstart trafen sich Pfadi und der BSV Bern in der Axa-Arena, die nächste Begegnung kann vorderhand nicht ausgetragen werden. Deuring Photography

Der BSV Bern spielte zuletzt am Samstag gegen die Kadetten Schaffhausen. Am Sonntag traten beim jetzt infizierten Handballer erste Symptome auf, am Dienstag bestätigte ein Test, dass er an Covid-19 erkrankt ist. Der Berner wurde daraufhin sofort von seinem Umfeld isoliert. Alle weiteren Spieler der NLA-Mannschaft sowie der Staff begaben sich unverzüglich in die vom Berner Kantonsarztamt angeordnete Quarantäne, die maximal zehn Tage andauern soll.

Als Folge der Quarantäne werden die beiden kommenden Partien des BSV verschoben. Dies betrifft das Meisterschafts-Heimspiel vom kommenden Samstag gegen Pfadi Winterthur sowie der Cup-Achtelfinal gegen GC Amicitia Zürich vom 29. Oktober. Das Cupspiel war wegen der Erkrankung von elf Zürcher Spielern schon einmal verschoben worden. Die neuen Spieldaten sind noch nicht bekannt.

Für die Kadetten Schaffhausen hat die Infizierung eines Berner Spielers vorerst keine Auswirkungen. Sie müssen nicht in Quarantäne und auch ihr für heute Dienstagabend angesetztes Spiel in der European Handball League kann stattfinden. Dies, weil das Reglement der Europäischen Handball Föderation Tests am Vor- und Spieltag der Partie vorsieht. Diese Tests waren bei den Kadetten negativ.