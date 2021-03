Homeschooling in Winterthur – Wegen der Pandemie setzen deutlich mehr Eltern auf Heimunterricht Die Anzahl Kinder im Heimunterricht hat sich seit Anfang der Pandemie verdreifacht, auch in Winterthur. Der Kanton Zürich lässt Eltern freie Hand, aber nur für ein Jahr. Deborah Stoffel

Im Kanton Zürich zeigt sich: Eltern, die ihre Kinder kurzfristig aus der Schule nehmen, wollen sie entweder vor einer Ansteckung schützen oder sie nicht den Schutzmassnahmen, insbesondere der Maskenpflicht, aussetzen. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Seit Ausbruch der Pandemie im letzten Jahr haben sich die Zahlen der Kinder, die in Winterthur zu Hause unterrichtet werden, massiv erhöht, wenn auch auf tiefem Niveau: Waren es im Januar 2020 13 Kinder, sind es heute deren 33. Das sind, gemessen an der Gesamtzahl von 11’600 Schülerinnen und Schülern in der Winterthurer Volksschule, immer noch kleine Zahlen.

Aber der Trend ist eindeutig und landauf, landab zu beobachten. Schlagzeilen machte vor ein paar Wochen eine Klasse in Fischenthal, wo von 21 Schülern plötzlich nur noch 10 in der Schule erschienen sind. Alle anderen waren im Homeschooling. Das Volksschulamt nennt für den ganzen Kanton Zürich eine Verdreifachung, von 100 auf 309 Kinder im sogenannten unterjährigen Privatunterricht, den Eltern kurzfristig beginnen und maximal ein Jahr fortsetzen können. Ab dann ist ein Primarschullehrdiplom nötig, um das Homeschooling zu verlängern. Rund 200 Kinder im Kanton befinden sich in diesem langfristigen Heimunterricht. Hier zeigt sich laut Kanton kein Effekt der Pandemie. Gemessen an den rund 160’000 Schülerinnen und Schülern im Kanton beträgt der Anteil der Homeschooling-Kinder laut Volksschulamt heute 0,3 Prozent.