Frühere Lehrstellenausschreibung im Kanton Zürich – Wegen einer Änderung: Jugendliche unter Entscheidungsdruck Neu geht das Lehrstellenfenster schon im Frühjahr auf. Da stecken die 2. Sek-Schüler noch mitten in der Berufswahl. Das sorgt für Kritik. Anielle Peterhans

Die Schülerinnen und Schüler der 2. Sek B in Bassersdorf suchen zusammen mit dem Klassenlehrer Daniel Kachel eine Schnupperstelle. Foto: Sabina Bobst

Name des Schnupperbetriebs, Datum, Telefonnummer. Auf der Liste für die anstehende Schnupperwoche in Daniel Kachels Sek-B-Klasse sind noch Zeilen leer. Die 18 Schülerinnen und Schüler an der Schule Bassersdorf sind mitten in der Berufswahl. Einen oder zwei Berufe sollen sie erkunden. «Wer noch nicht alle fünf Schnuppertage eingetragen hat, soll gleich zum Hörer greifen», sagt der Lehrer zur Klasse. Und das tun einige.

Die vierzehnjährige Joyce etwa. Sie kann drei Tage in die Landi als Detailhandelsangestellte. «Ich würde eigentlich gerne Tierpflegerin werden», sagt sie. Da kann sie aber erst im Sommer schnuppern. Doch sie möchte auch in der Schnupperwoche in ein Tierheim. Deshalb sucht sie noch eins.