Handwerker in Winterthur vor Gericht – Wegen eines 35 Jahre alten Sexheftli in den Mühlen der Justiz Aus Bildern, welche nackte Kinder bei Freizeitaktivitäten im Freien zeigen, machte die Staatsanwaltschaft explizite Darstellungen grob sexuellen Inhalts. Ohne Erfolg. Thomas Hasler

Die Beamten der Kantonspolizei fanden bei einem 69-Jährigen ein altes erotisches Heftchen. Auf diesem Bild sind aktuellere Publikationen zu sehen. Foto: AFP

Die Geschichte nahm zunächst ihren normalen Verlauf. Via Amerika und Schweizer Bundespolizei landete ein mutmasslich pornografisches Foto bei der Kantonspolizei. Der mutmassliche Besitzer stand dank einschlägiger Technologie schnell fest: ein 69-jähriger Handwerker aus Winterthur. Üblich ist in solchen Fällen auch eine Hausdurchsuchung, was in der heutigen Zeit vor allem eine Durchsuchung von Smartphone und Computer bedeutet.