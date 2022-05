Gemeindeversammlung Brütten – Wegen Fehlern kann Brütten die Rechnung 2021 nicht vorlegen Die Probleme in der Finanzabteilung der Gemeinde Brütten sind noch nicht gelöst. An der Gemeindeversammlung von Ende Juni fällt das Traktandum «Rechnung 2021» weg. Heinz Zürcher

Die Finanzen in Brütten sind noch nicht bereinigt. Foto: Melanie Duchene

Die Zahlen in der Buchhaltung von Brütten stimmen noch immer nicht. Die Rechnung 2021 könne an der Gemeindeversammlung vom 27. Juni nicht präsentiert werden, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Der Gemeinderat versprach, die Probleme aufzuarbeiten. «Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet», schreibt er in der Mitteilung. «Neben Programmproblemen mit der Buchungssoftware machen uns jedoch auch die gehäuften Wechsel in der Abteilung Finanzen das Leben schwer.»