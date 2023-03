Bezirksgericht Meilen – Wegen Füssen auf Sitzpolster – Rentner greift in S-Bahn Teenager an Ein Rentner will im Zug eine 15-Jährige zurechtweisen. Als diese nicht reagiert, wird er handgreiflich. Bei den Behörden war der Mann schon bekannt. Frank Speidel

Er habe das Mädchen nicht angegriffen, sagt der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Meilen. Foto: Michael Trost

Was der Rentner an dem frühen Nachmittag in der S6 sah, wollte er so nicht durchgehen lassen: Ein Teenager hatte es sich dort gemütlich gemacht und ihre Füsse auf das Sitzpolster gelegt. Der Rentner setzte sich – obwohl viele andere Plätze frei waren – ins Viererabteil schräg gegenüber der 15-Jährigen und forderte sie auf, ihre Füsse vom Sitz zu nehmen. Als diese nicht reagierte, packte er ihre Beine und versuchte, sie vom Polster zu ziehen. Ohne Erfolg.