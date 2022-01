Wild parkieren in Elgg – Wegen Grossansturm gilt auf dem Schauenberg jetzt Einbahnverkehr Die Strassen zum Wanderparkplatz auf dem Schauenberg dürfen definitiv nur noch in eine Richtung befahren werden. Damit will die Gemeinde dem Verkehrschaos beikommen. Nicole Döbeli

Wenn die Webcam Sonne auf dem Schauenberg anzeigt, bilden sich schnell einmal lange Autoschlangen. Foto: David Herter

Im Herbst vor einem Jahr sei es damit losgegangen, dass plötzlich eine sehr grosse Anzahl Besucherinnen und Besucher den Schauenberg zu ihrem Ausflugsziel auserkoren hätten, sagt Daniel Hungerbühler, Sicherheitsvorsteher der Gemeinde Elgg. Ins Ausland reisen war schwierig und den öffentlichen Verkehr benutzen mit Risiken verbunden. Lag dann noch Nebel über dem Land, holten sich viele eine Portion Sonne in der Nähe. Die Folge: Parkchaos auf dem Schauenberg.

«Teilweise wurde wirklich kreuz und quer wild parkiert. An manchen Tagen wäre die Feuerwehr nicht mehr zum Weidhof gekommen», sagt Hungerbühler über den Bauernhof, der vom Wanderparkplatz aus erschlossen ist. Der Gemeinderat sah sich zum Handeln gezwungen. Man habe verschiedene Varianten angedacht und es schliesslich provisorisch mit einem Einbahnsystem versucht. Der Parkplatz kurz unter dem Gipfel kann dabei nur vom Weiler Geretswil her angefahren und nur Richtung Hüttstall verlassen werden. In den Gegenrichtungen gilt jeweils Fahrverbot.