Beschwerden in Uhwiesen – Wegen Lärmklagen erinnert Gemeinde «wieder einmal» an Polizeiverordnung Derzeit nerven sich zahlreiche Menschen in Uhwiesen über den Lärm der Nachbarn. Den Frust deponieren sie auf der Gemeinde. Jetzt klärt der Gemeindeschreiber über die Regeln auf. Tanja Hudec

Rasenmähen über Mittag kommt in der Gemeinde Laufen-Uhwiesen nicht gut an. Derzeit gehen viele Lärmklagen ein auf der Gemeindeverwaltung. Foto: Melanie Duchene

Auf der Gemeindeverwaltung Uhwiesen gehen derzeit vermehrt Lärmklagen ein. Dies vermeldet die Gemeinde auf ihrer Webseite und macht «wieder einmal auf die wichtigsten Punkte der Polizeiverordnung aufmerksam». Gemeindeschreiber Andi Pfenninger sagt auf Anfrage, bei den Klagen werde die ganze Palette abgedeckt: «Die Anwohner ärgern sich über laute Jugendliche und über die Nachbarn, die einen Grillabend feiern oder über Mittag den Rasen mähen.»



Diese Beschwerdeflut sei während der Sommermonate typisch. «Auch wenn ich eine zunehmende Tendenz beobachte.» Er habe daher die Chance ergriffen, der Bevölkerung die geltenden Regeln in Erinnerung zu rufen. Diese unterschieden sich schliesslich von Gemeinde zu Gemeinde.



In der Gemeinde Laufen-Uhwiesen dauert die Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr. Während dieser Zeit ist das Singen, Musizieren und der Gebrauch von Tonwiedergabegeräten oder Verstärkeranlagen im Freien, in Zelten oder anderen temporären Bauten nicht erlaubt. Zu allen anderen Zeiten darf sich die Bevölkerung laut Polizeiordnung dadurch «nicht in unzumutbarer Weise» belästigt fühlen.