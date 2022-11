Wirbelt es Kühe durch die Luft, gibts Milchshake. Illustration: Ruedi Widmer

Die Uhr vor- oder zurückstellen? Nachdem diese Frage am Sonntag, 30. Oktober, wieder einmal erfolgreich beantwortet worden ist, stellen sich nun schon die nächsten zwei drängenden Fragen: Wann ist dieses Jahr der erste Advent? Und woher krieg ich das Tannenreisig?

Die erste Frage klingt banal. Ein Blick ins Netz – also nicht in das, mit dem Christbäume umwickelt werden – offenbart aber die weitverbreitete Ratlosigkeit. Klar ist einzig, dass der erste Advent immer ein Sonntag ist. Doch zündet man die erste Kerze auf dem Kranz bereits im November oder erst im Dezember an? Das ändert sich von Jahr zu Jahr. So wabert der erste Advent zwischen dem 27. November und dem 3. Dezember. Somit ist er heuer der frühestmögliche überhaupt.

Ob für den aufwendigen Adventskranz oder einfach ein paar Zweiglein auf den Tisch – Tannenzweige sind ein Muss. Doch woher das Reisig nehmen? Naturgemäss geht man stets zur falschen Jahreszeit im Wald an frisch gefällten Weisstannen vorbei, die fein nach Weihnachten duften, manche Zweige sogar mit hübschen Misteln dran. Geht man sie suchen, findet man sie nicht. Letztes Jahr ging ich auf den letzten Drücker in ein Waldstück in der Region, wo ich Tage zuvor beim Vorbeifahren eine gefällte Tanne geglaubt gesehen zu haben. Geglaubt. Wenigstens entkam ich dem Wald unbeschadet. Ich war versehentlich in eine Treibjagd geraten. Den Jäger auf dem Holzpodest in seiner leuchtend orangen Jacke sah ich, aber er mich nicht. Auch das Reh zwischen uns bemerkte er nicht, das mich mit seinen dunklen Augen und aufgerichteten Ohren anstaunte. Dann machten wir uns beide lautlos und unbemerkt davon.

