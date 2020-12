Die «Angela Merkel unter den Autorinnen» Infos einblenden

Drei Jahre auf Platz 1 der Bestsellerliste: Stefanie Stahl ist die Psychologin der Massen. Foto: PD

Für das Magazin «Stern» ist sie «die Angela Merkel unter den Autorinnen» – einfach nicht mehr wegzudenken. Stefanie Stahl ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin in einer freien Praxis in Trier. Ihr Bestseller «Das Kind in dir muss Heimat finden» steht seit drei Jahren auf Platz 1 der «Spiegel»-Bestsellerliste. In ihrem neuen Podcast «Stahl aber herzlich» (erscheint im Januar) geht es um Beziehungsprobleme und deren Lösung.