Gedanken zum Feiertag – Weihnachten? Trotzdem! Der Winterthurer Priester Stefan Staubli über die weihnachtliche Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Stefan Staubli

Das Grösste im Kleinen: Die Weihnachtskrippe auf der Winterthurer Steinberggasse. Foto: Marc Dahinden

Einen Festtagsartikel zu Weihnachten soll ich schreiben. Dabei gehen wir den kommenden Festtagen mit vielen offenen Fragen und haufenweise abgesagten Plänen entgegen: vom untersagten grossen Familientreffen bis zu fehlenden Weihnachtsmärkten, verunmöglichten Verwandtenbesuchen aus dem Ausland und so weiter.

Ohne unseren Bundesrat oder die kantonalen Regierungen mit dem damaligen Kaiser Augustus gleichsetzen zu wollen, der damals Maria und Josef zu einem vorweihnachtlichen, höchst strapaziösen Weg nach Bethlehem zwang, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen, warten auch wir in diesen Tagen auf behördliche Weisungen und Massnahmen, die uns auf Trab halten. Alles wenig weihnachtlich, und mein Festtagsartikel kommt noch nicht in Fahrt … Soll ich uns damit trösten, dass es in den ersten Jahrhunderten gar kein Weihnachtsfest gab? Ein solches wurde nämlich erst im 4. Jahrhundert in Rom eingeführt. Es geht also auch ohne.