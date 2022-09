Strommangel in der Region – Weihnachtsbeleuchtung, ade – wie die Gemeinden Strom sparen wollen Diverse Gemeinden prüfen Massnahmen. Wiesendangen rät, nachts eine Taschenlampe mitzunehmen, weil die Strassenbeleuchtung reduziert wird. Fabienne Grimm Almut Berger Nicole Döbeli

Der Weihnachtsmarkt im Teuchelweiher war letztes Jahr festlich beleuchtet. Foto: Enzo Lopardo

In der Schweiz könnte in diesem Winter der Strom knapp werden. Bund und Kantone rufen deshalb dazu auf, bereits jetzt den Stromverbrauch zurückzuschrauben. So soll die Lücke im Winter möglichst klein gehalten werden. Auch die Gemeinden in der Region bereiten sich vor, und einige haben bereits Massnahmen getroffen. Eine unvollständige Übersicht.