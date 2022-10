Energie sparen in Winterthur – Weihnachtsbeleuchtung läuft nur halb so lang Die Weihnachtsbeleuchtung der Jungen Altstadt wird diesen Winter früher abgestellt und morgens gar nicht angeschaltet. Damit soll rund die Hälfte des Stromverbrauchs eingespart werden. Jonas Keller

In der Altstadt wird auch diesen Winter eine Weihnachtsbeleuchtung brennen – allerdings nur bis 22 Uhr. Foto: Madeleine Schoder

Vom 18. November an wird in der Winterthurer Altstadt wieder die Weihnachtsbeleuchtung der City-Vereinigung Junge Altstadt brennen. Statt wie sonst jeweils rund 440 Stunden soll sie diesen Winter allerdings nur etwa halb so lang in Betrieb sein. Damit folgt die Junge Altstadt dem Aufruf des Bundes, Strom zu sparen, um einem Energiemangel vorzubeugen.