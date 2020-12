Aufgefallen – Weihnachtsgrüsse aus Neapel Pünktlich wie jedes Jahr hat der Elsauer Andreas Hugi eine Weihnachtskrippe ins Fenster gestellt. Die ersten Figuren musste er sich hart verdienen. Gabriele Spiller

An der Hohlgasse 6 in Elsau überrascht eine echte neapolitanische Krippe. Foto: Heinz Diener

«Die Tradition der neapolitanischen Krippenfiguren hat mich schon immer fasziniert», sagt Andreas Hugi. Der Kunstfreund aus Elsau sammelt seit Jahren diese charismatischen Figuren und stellt damit eine Szene zusammen, die Passanten Im Tenn von aussen bewundern können. Besonders Kindern möchte er damit eine Freude bereiten.

Dem heiligen Sankt Franziskus von Assisi wird zugeschrieben, 1223 die erste Krippenszene in Greccio, Italien, gestaltet zu haben. Damit sollte zu Weihnachten die Betonung auf die Anbetung Jesus Christus gelegt werden. Er brachte echte Menschen und Tiere in biblischen Rollen in einer Höhle bei Greccio zusammen.