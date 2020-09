Altstadt in Winterthur – Weihnachtsmarkt findet statt, aber en miniature Die Organisatoren setzen wegen Corona auf einen stark verkleinerten Markt mit deutlich weniger Ständen. Auch die Kurzfilmtage passen ihr Konzept an. Till Hirsekorn

In dieser Form, mit über 60 Chalets und Ständen, wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr definitiv nicht stattfinden

Bild: Urs Baptista LAB

Die gute Nachricht ist: Der Winterthurer Weihnachtsmarkt findet trotz Corona wahrscheinlich statt. Die schlechte: wenn, dann nur in stark verkleinerter Form, nicht wie üblich mit über 60 Chalets und Ständen. Zudem dauert er weniger lang, nämlich nur drei Wochen, vom 4. bis zum 24. Dezember. Das haben die Organisatoren am Dienstagvormittag mitgeteilt. Der Grund ist die Planungsunsicherheit wegen der Corona-Auflagen für Grossveranstaltungen. «Die aktuellsten Pandemie-Entwicklungen minimierten in den letzten Wochen die Hoffnungen auf ein ungetrübtes Weihnachtserlebnis in der Altstadt», schreibt das Organisationskomitee um Norbert Albl.