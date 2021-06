Sammelstelle in Elsau – Weil das Recycling zu laut ist, fordern Nachbarn eine höhere Wand 4 statt nur 2,5 Meter hoch soll die Wand werden, welche Anwohner der Elsauer Sammelstelle gegen den Lärm abschirmt. Nicole Döbeli

Das Glas klirrt beim Entsorgen und beim Leeren der Container. Eine Wand und Unterflurbehälter sollen Abhilfe schaffen. Symbolfoto: Madeleine Schoder

Die Recycling-Sammelstelle in Elsau muss temporär zur Kläranlage verschoben werden, damit am jetzigen Standort beim Werkgebäude eine neue Heizzentrale gebaut werden kann. Später soll sie zurückzügeln und gleichzeitig saniert werden. «Es wurde lange nichts daran gemacht», sagte die zuständige Gemeinderätin Elisabeth Bayer an der Gemeindeversammlung vom Montag.

Man wolle auch den Lärmklagen aus der Nachbarschaft Rechnung tragen und eine neue Lärmschutzwand aufstellen. «Wir hatten 2,5 Meter Höhe vorgesehen, doch es hat einen Rekurs gegeben, der 4 Meter verlangt», sagte Bayer. Das mache einen Unterschied von rund sechs Dezibel aus. Weil die sanierte Sammelstelle zudem Unterflurcontainer erhalten wird, soll das Recycling insgesamt leiser vonstattengehen. Angepasste Öffnungszeiten, wie die Schliessung über Mittag, sollen das Quartier ebenfalls vor zu grosser Lärmbelastung schützen.