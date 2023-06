Gescheiterter Wagner-Aufstand – Weil die Wagner-Söldner fehlen, macht Putin nun Straftäter zu Soldaten Aus Mangel an Männern rekrutiert der Kremlchef Vorbestrafte, Häftlinge und Angeklagte – wie zuvor Wagner-Chef Prigoschin. Selbst Schwerverbrecher sollen bereits an der Front sein. Zita Affentranger

Hat es dem Kreml vorgemacht: Prigoschin warb letztes Jahr in einer Strafkolonie neue Kämpfer für seine Wagner-Truppen an. Foto: Twitter (Screenshot)

In der Lesart Jewgeni Prigoschins ist es allein den Wagner-Truppen zu verdanken, dass Russland den Krieg in der Ukraine bisher noch nicht verloren hat. Hätte man ihm 200’000 Mann gegeben, hätte er längst gesiegt, behauptet er. Die Wagner-Leute haben monatelang in einem brutalen Abnützungskrieg um die Stadt Bachmut in der Ostukraine gekämpft und die Stadt schliesslich fast ganz eingenommen.