Bise trocknet nassen Winter weg – Weil es trocken ist, keimen die Saaten schlecht Der März war lange nass, doch der Biswind aus Ost bis Nordost hat schon wieder viel Feuchtigkeit weggetrocknet. Regen ist bis weit in den April keiner in Sicht. David Herter

Beim Eggen und Säen wird wegen der Trockenheit in der obersten Humusschicht viel Staub aufgewirbelt. Foto: VQH

Der Februar war überdurchschnittlich nass und der März lange auch. Seit Frühlingsbeginn jedoch bläst in der Region Winterthur und Umgebung die Bise. Der Wind aus Osten und Nordosten nimmt auf seinem Weg übers Festland kaum Feuchtigkeit auf und kurbelt über der Schweiz die Verdunstung an. Als Folge trocknete in den letzten drei Wochen die oberste Schicht Erde stark aus.