Corona-Vorschriften Winterthur geht auf Distanz

Die Winterthurerinnen und Winterthurer haben sich am Wochenende weitgehend an die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie gehalten. In den Grünanlagen kam es nur vereinzelt zu Menschenansammlungen. Hotspots waren dafür Tankstellenshops.