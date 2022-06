Apulien-Tipps – Weisse Sandstrände und Landgüter als Hotels Die Region in Italiens Stiefelabsatz verführt mit wilder Schönheit und Patina. Roland Itten

Strandspaziergang bei Gallipoli. Foto: Rolf Neeser

Der Mann, der an diesem Nachmittag unweit des weissen Leuchtturms auf der Steinbank sitzt, ist klein gewachsen. Sonnengegerbte Haut, rundliche Statur, kurzes graues Haar. Die Augen in der Sonne zu Schlitzen verengt. Den Blick unablässig auf die Kitesurfer gerichtet, draussen in der Meeresbucht, wo der auffrischende Wind Gischt über die Wellen peitscht.